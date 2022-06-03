российская федерация вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного украинского зерна
Воры и преступники
Vessel Finder
россия вывезла в Сирию уже примерно 100 тысяч тонн пшеницы, украденной из Украины после полномасштабного вторжения. Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте в комментарии для издания Reuters.
По информации источника, один груз был на судне "Матрос Позынич", которое ходит под флагом россии. Как сообщает финансовая фирма Refinitiv, судно загружалось зерном в оккупированном Севастополе. "Матрос Позынич" отправился в плавание 19 мая, после чего разгрузился через 10 дней в Латакии, главном сирийскому порту – это доказывают спутниковые снимки от Planet Labs PBC.
Зерно украли из украинских хранилищ с оккупированных территорий. Всего за последние три месяца в Сирию уже прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу свыше 400 долларов за тонну такой объем стоит более $40 млн.
Популярное сейчас
- Сборная Украины прибыла в Кардифф и провела первую тренировку
- Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия
- Рома требует от Мхитаряна завтра дать ответ по контракту
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Украинские Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
- 23:47 Украинские Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- 23:29 Украинские На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника