российская федерация вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного украинского зерна

россия вывезла в Сирию уже примерно 100 тысяч тонн пшеницы, украденной из Украины после полномасштабного вторжения. Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте в комментарии для издания Reuters.

По информации источника, один груз был на судне "Матрос Позынич", которое ходит под флагом россии. Как сообщает финансовая фирма Refinitiv, судно загружалось зерном в оккупированном Севастополе. "Матрос Позынич" отправился в плавание 19 мая, после чего разгрузился через 10 дней в Латакии, главном сирийскому порту – это доказывают спутниковые снимки от Planet Labs PBC.

Зерно украли из украинских хранилищ с оккупированных территорий. Всего за последние три месяца в Сирию уже прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу свыше 400 долларов за тонну такой объем стоит более $40 млн.