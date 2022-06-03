Made in USA and EU? Специалисты изучили детали захваченной в Украине российской техники
Чьи чипы?!
NYT
Американские специалисты пришли к выводу, что почти вся техника российской федерации включала детали от компаний из США и Европейского Союза. Техники посетили Украину и пришли именно к такому выводу, как сообщает The New York Times.
Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в частности, системы наведения ракет и лазерные дальномеры. Микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали – почти все поставлено из ЕС или США.
Передовые российские системы вооружения и связи были построены именно на базе западных чипов. Однако не лишним будет напомнить, что из-за санкций экспорт полупроводников в российскую федерацию сократился на 90%.
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