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ВМС ВСУ: российские корабли прячутся за гражданскими судами и бьют из-за них ракетами по Украине

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Феерические орки

ВМС ВСУ: российские корабли прячутся за гражданскими судами и бьют из-за них ракетами по Украине

ВМС ЗСУ

Новина українською

В оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по Украине ракеты. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"Информация из временно оккупированного украинского Севастополя. Руководство ЧФ РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море".

"Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, орки продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/navy.mil.gov.ua

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