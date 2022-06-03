ВМС ВСУ: российские корабли прячутся за гражданскими судами и бьют из-за них ракетами по Украине
Феерические орки
ВМС ЗСУ
В оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по Украине ракеты. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
"Информация из временно оккупированного украинского Севастополя. Руководство ЧФ РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море".
"Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, орки продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".
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