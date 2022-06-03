Официально: Евросоюз объявил, что окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии
Давайте разбираться, что внутри
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Совет Европейского союза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против российской федерации и беларуси. Ограничения предполагают:
– отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Это касается только перевозок морем;
– отключение от SWIFT сбербанка, россельхозбанка и московского кредитного банка;
– запрет на вещание телеканалов "ртр планета", "россия 24", "тв центр-международный".
Также ЕС запретит предоставление в россии бухгалтерских услуг, связанных с PR-, и консультационных услуг, а также облачных сервисов.
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