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Официально: Евросоюз объявил, что окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии

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Официально: Евросоюз объявил, что окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Совет Европейского союза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против российской федерации и беларуси. Ограничения предполагают:

– отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Это касается только перевозок морем;

– отключение от SWIFT сбербанка, россельхозбанка и московского кредитного банка;

– запрет на вещание телеканалов "ртр планета", "россия 24", "тв центр-международный".

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Также ЕС запретит предоставление в россии бухгалтерских услуг, связанных с PR-, и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

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В статье: санкции война с Россией ЕС Европейский союз
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Источник:
consilium.europa.eu

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