ГУР: Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС
Как и все, куда они приходит
ГУР
На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы. Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков, как сообщает ГУР. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.
В настоящее время работа на станции ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю. Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.
Руководством рф станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме россии. Впрочем, это пока технически невозможно.
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