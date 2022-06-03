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ГУР: Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС

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Как и все, куда они приходит

ГУР: Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС

ГУР

Новина українською

На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы. Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков, как сообщает ГУР. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.

В настоящее время работа на станции ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю. Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Руководством рф станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме россии. Впрочем, это пока технически невозможно.

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В статье: война с Россией ГУР Запорожская АЭС
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