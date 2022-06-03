"Благодарен окровавленным людям". Российский журналист Невзоров – о получении украинского гражданства
Власть считает, что Глебовичу можно верить
interpress
Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал тот факт, что он и его жена станут гражданами Украины. Ранее в СМИ была информация, что президент Зеленский подписал соответствующий указ.
"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник – россия. Жертва – Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву".
"Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется затея спятившего диктатора. Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует".
"Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".
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