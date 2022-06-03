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От проблем с электроэнергией. Илон Маск передал Украине новый технологичный гаджет

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Респект!

От проблем с электроэнергией. Илон Маск передал Украине новый технологичный гаджет

FEDOROV

Новина українською

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что Украина получила Tesla Powerwall от американского миллиардера:

"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений".

"На фото — счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall. А я еще раз благодарю Илона Маску за помощь нашей стране".

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В статье: война с Россией Илон Маск Михаил Федоров Tesla Powerwall
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Источник:
t.me/zedigital

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