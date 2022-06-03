От проблем с электроэнергией. Илон Маск передал Украине новый технологичный гаджет
Респект!
FEDOROV
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что Украина получила Tesla Powerwall от американского миллиардера:
"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений".
"На фото — счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall. А я еще раз благодарю Илона Маску за помощь нашей стране".
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