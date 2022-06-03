Reuters: Турция покупает украденное россией украинское зерно

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди тех стран, которые покупают украденное российской федерацией украинское зерно. Об этом сообщает издание Reuters.

Посол также сообщил журналистам, что он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто именно причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД россии в Турцию 8 июня. По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.