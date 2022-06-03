Reuters: Турция покупает украденное россией украинское зерно
По-прежнему непонятно, куда именно и как воюет Эрдоган…
фото з відкритих джерел
Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди тех стран, которые покупают украденное российской федерацией украинское зерно. Об этом сообщает издание Reuters.
Посол также сообщил журналистам, что он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто именно причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД россии в Турцию 8 июня. По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.
Популярное сейчас
- "Зинченко руководил этим шоу". Легенда Шотландии поражен игрой украинца
- медведев: москва ударит по центрам принятия решений, если Киев использует вооружение США против рф
- Сборная Украины прибыла в Кардифф и провела первую тренировку
- Иногда им нужно просто не мешать. Как оккупант Уралом случайно переехал "побратима" - ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Украинские Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
- 23:47 Украинские Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- 23:29 Украинские На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника