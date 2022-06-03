  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Reuters: Турция покупает украденное россией украинское зерно
В тренде

Reuters: Турция покупает украденное россией украинское зерно

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

По-прежнему непонятно, куда именно и как воюет Эрдоган…

Reuters: Турция покупает украденное россией украинское зерно

фото з відкритих джерел

Новина українською

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди тех стран, которые покупают украденное российской федерацией украинское зерно. Об этом сообщает издание Reuters.

Посол также сообщил журналистам, что он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто именно причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД россии в Турцию 8 июня. По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.

Читайте такжероссийская федерация вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного украинского зерна

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде