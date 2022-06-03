Угадайте команду по игрокам, которые в ней выступали – Квиз
В вашем распоряжении есть три минуты
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных футболистов, пройдя наш квиз. Вам будут даны три игрока, нужно указать команду, за которую они все играли.
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