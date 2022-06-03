путин отстранил "сирийского мясника" от командования войсками рф в Украине - CIT
Теперь всем заведует главный политрук
Российский генерал Александр Дворников, скорее всего, больше не командует группировкой войск рф в Украине.
Об этом сообщают расследователи Conflict Intelligence Team. По их информации, вместо Дворникова операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны россии по военно-политической работе.
Как отмечает член команды расследователей Руслан Левиев, причины устранения Дворникова неизвестны. По его словам, возможно это просто "ротационный процесс, который мы видели в Сирии".
Ранее издание NYT сообщило, что есть сомнения в том, продолжает ли отвечать за войну россии против Украины Дворников, поскольку последние две недели его не видели. При этом СМИ распространяли информацию, что управление войной в Украине взял на себя лично владимир путин (хуйло).
Как известно, Александр Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. Его называли "сирийский мясник" за тактику ведения войны, предполагавшую большое количество гражданских жертв.
Заметим, что в СМИ также циркулируют слухи о том, что от исполнения своих обязанностей отстранены министр обороны россии Шойгу и начальник генштаба Герасимов, оба фактически выполняют "декоративную" роль.
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