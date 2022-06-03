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Генпрокуратура идентифицировала российского снайпера, который убил гражданского на Киевщине

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Военнослужащий РФ получил статус подозреваемого

Генпрокуратура идентифицировала российского снайпера, который убил гражданского на Киевщине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Идентифицирован российский снайпер, убивший гражданского на Киевщине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, это Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, принадлежащей в состав так называемых российских "миротворческих" войск.

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"Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой", - отмечает генпрокурор.

Как сообщается, несколько дней с мужем не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке.

"Нам собрано достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством", - резюмирует она.

Генпрокуратура идентифицировала российского снайпера, который убил гражданского на Киевщине - изображение 1

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В статье: война с Россией
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