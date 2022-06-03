  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Все полицейские, оставшиеся на оккупированных территориях, уволены со службы
В тренде

Все полицейские, оставшиеся на оккупированных территориях, уволены со службы

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Кто не выехал - уже не полицейский

Все полицейские, оставшиеся на оккупированных территориях, уволены со службы

Новина українською

Все сотрудники полиции, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУНП.

"Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, освобождены из рядов Нацполиции. Глава Нацполиции подписал соответствующий приказ", - рассказали в ГУНП.

Читайте такжеИ требуют выкуп: россияне угоняют на войну украинских мужчин с временно оккупированных территорий

В полиции рассказали, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции с оккупированных территорий: "Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде