После 100 дней войны в Кремле все еще ждут "достижения поставленных целей" в Украине
У Кремля "все идет по плану"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 100 дней войны в Украине российские оккупанты достигли "определенных результатов".
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Операция имеет своей основной главной целью защиту людей в "Донецкой народной республике" и в "Луганской народной республике". В плане обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты", - сказал Песков.
По словам представителя Кремля, оккупанты якобы "освободили от пронацистски настроенных сил ВС Украины и непосредственно от националистических элементов многие населенные пункты".
Также, по мнению Пескова, российские военные, которые уничтожают целые села и города, якобы "обеспечили возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни".
Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели "военной операции" будут достигнуты в Украине".
Вместе с тем, отвечая на вопрос о времени возможной аннексии отдельных областей Украины путем так называемого "референдума", Песков ответил, что "понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ нет".
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