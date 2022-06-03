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После 100 дней войны в Кремле все еще ждут "достижения поставленных целей" в Украине

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У Кремля "все идет по плану"

После 100 дней войны в Кремле все еще ждут "достижения поставленных целей" в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 100 дней войны в Украине российские оккупанты достигли "определенных результатов".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Операция имеет своей основной главной целью защиту людей в "Донецкой народной республике" и в "Луганской народной республике". В плане обеспечения и защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты", - сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, оккупанты якобы "освободили от пронацистски настроенных сил ВС Украины и непосредственно от националистических элементов многие населенные пункты".

Также, по мнению Пескова, российские военные, которые уничтожают целые села и города, якобы "обеспечили возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни".

Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели "военной операции" будут достигнуты в Украине".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о времени возможной аннексии отдельных областей Украины путем так называемого "референдума", Песков ответил, что "понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ нет".

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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