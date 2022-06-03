ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка - Генштаб
Украинские воины продолжают держать оборону
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Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
По его словам, украинские защитники остановили попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.
Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.
На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.
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