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ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка - Генштаб

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Украинские воины продолжают держать оборону

ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка - Генштаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, украинские защитники остановили попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.

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Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

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В статье: война с Россией
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