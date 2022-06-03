Санкции только на пользу. Соучредитель "Яндекса" ушел в отставку, акции компании стремительно обвалились

Попавший в санкционный список ЕС соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож "немедленно" ушел в отставку с должности гендиректора материнской компании Yandex NV и вышел из совета директоров.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания заявила об этом через полчаса после попадания бизнесмена в список санкций Евросоюза.

Волож – один из основателей "Яндекса", он занимал должность CEO главной компании – голландского Yandex NV и входил в совет директоров.

Отметим, что акции "Яндекса" после включения Воложи в списки ЕС упали уже более чем на 10%.

В то же время, в Яндексе заявляют, что санкции не касаются самой компании. Там добавили, что Волож не является контрольным акционером Яндекса, следовательно, эти санкции не применяются к Yandex NV и его дочерним компаниям.