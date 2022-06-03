Санкции только на пользу. Соучредитель "Яндекса" ушел в отставку, акции компании стремительно обвалились
Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС
Попавший в
Об этом говорится в заявлении компании.
Компания заявила об этом через полчаса после попадания бизнесмена в список санкций Евросоюза.
Волож – один из основателей "Яндекса", он занимал должность CEO главной компании – голландского Yandex NV и входил в совет директоров.
Отметим, что акции "Яндекса" после включения Воложи в списки ЕС упали уже более чем на 10%.
В то же время, в Яндексе заявляют, что санкции не касаются самой компании. Там добавили, что Волож не является контрольным акционером Яндекса, следовательно, эти санкции не применяются к Yandex NV и его дочерним компаниям.
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