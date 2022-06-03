  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Санкции только на пользу. Соучредитель "Яндекса" ушел в отставку, акции компании стремительно обвалились
В тренде

Санкции только на пользу. Соучредитель "Яндекса" ушел в отставку, акции компании стремительно обвалились

Общие новости
(1 голосов)

Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС

Санкции только на пользу. Соучредитель "Яндекса" ушел в отставку, акции компании стремительно обвалились

Новина українською

Попавший в санкционный список ЕС соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож "немедленно" ушел в отставку с должности гендиректора материнской компании Yandex NV и вышел из совета директоров.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания заявила об этом через полчаса после попадания бизнесмена в список санкций Евросоюза.

Волож – один из основателей "Яндекса", он занимал должность CEO главной компании – голландского Yandex NV и входил в совет директоров.

Отметим, что акции "Яндекса" после включения Воложи в списки ЕС упали уже более чем на 10%.

В то же время, в Яндексе заявляют, что санкции не касаются самой компании. Там добавили, что Волож не является контрольным акционером Яндекса, следовательно, эти санкции не применяются к Yandex NV и его дочерним компаниям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Яндекс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде