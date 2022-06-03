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Пляжи Николаева будут закрыты до конца войны

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Пляжного сезона в этом году в городе не будет

Пляжи Николаева будут закрыты до конца войны

фото из свободных источников

Новина українською

Пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, ссылаясь на решение исполнительного комитета горсовета

Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

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Ранее сообщалось о том, что пляжный сезон в Киеве начинать также пока не планируется по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывчатки.

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В статье: война с Россией
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