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100 дней войны. Зеленский показал, как простые люди защищают Украину на разных фронтах

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Каждый на своем месте, каждый на своем фронте

100 дней войны. Зеленский показал, как простые люди защищают Украину на разных фронтах

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Новина українською

Идет 100-й день героической борьбы украинского народа против рашистских оккупантов.

На 100-й день войны президент Владимир Зеленский показал фотографии украинцев, которые на разных фронтах ведут борьбу против российских оккупантов.

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"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и непокорного духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях.

Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!", - написал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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