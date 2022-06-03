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Посол Украины: Уже сотый день войны, и до сих пор из Германии не поставлено ни одной единицы тяжелой техники

Общие новости
(1 голосов)

Но надежда все еще остается

Посол Украины: Уже сотый день войны, и до сих пор из Германии не поставлено ни одной единицы тяжелой техники

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.

Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник немецкому агентству PNP.

В целом, украинский дипломат с позитивом отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, однако призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.

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"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
03.06.2022 в 20:25
Прокремлівське лобі в Німеччині досі потужне. Воно не висловлюється відкрито, але діє кулуарно.
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