Посол Украины: Уже сотый день войны, и до сих пор из Германии не поставлено ни одной единицы тяжелой техники
Но надежда все еще остается
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Первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.
Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник немецкому агентству PNP.
В целом, украинский дипломат с позитивом отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, однако призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.
"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.
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