Оккупанты набирают для ДРГ выходцев из ОРДЛО, которые говорят на украинском
Для операций на территории Украины
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Командование Вооруженных сил России при наборе наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.
Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне
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