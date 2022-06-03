Не только россия. ЕС ввел санкции против белорусских промышленных гигантов, пропагандистов и силовиков

Совет Европейского союза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций .

Направлены они не только против России, но и против её сателлита – Беларуси.

Сегодняшнее решение направлено против известных деятелей, ответственных за нарушение прав человека или серьезный подрыв демократии и верховенства права в Беларуси. Перечисленные лица несут ответственность за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции или получают выгоду и поддерживают режим лукашенко.

В новые списки вошли высокопоставленные чиновники, бизнесмены и члены их семей, представители судебной власти и ведущие пропагандисты, ответственные за распространение дезинформации и призывы к насилию.

Здесь отметим, что санкции были введены против одиозного пропагандиста Григория Азаренка (такого себе белорусского Соловьева), его коллеги Галины Гладкой, прославившегося своей жестокостью экс-главы управления по борьбе с преступностью Андрея Паршина, и даже сербского олигарха Карича Боголюба.

"Григорий Азаренок, белорусский пропагандистский журналист и ведущий. Именно он в 2020 году озвучил версию о коронавирусе как о бактериологическом оружии США. В своих передачах он одобрял насилие в отношении несогласных с режимом Лукашенко и систематически использовал уничижительные выражения в адрес активистов, журналистов и других противников режима Лукашенко. Награжден медалью "За отвагу" от Александра Лукашенко".

Сегодняшний раунд санкций также направлен против таких компаний, как "Беларуськалий", основного производителя калия в Белоруссии и его экспортного подразделения, "Белорусской калийной компании", государственной телерадиовещательной компании "Белтелерадио", НПЗ "Нафтан", крупнейшего в Белоруссии производителя табачных изделий - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и частный производитель табачных изделий "Интер Тобако".

Санкции также введены в отношении производителя коммунальной автотехники "Белкоммунмаш" (Минск) и крупнейшего в Беларуси логистического оператора - госкомпании "Белмитсервис".

В целом ограничительные меры ЕС по отношению к Беларуси теперь распространяются на 195 физических и 35 юридических лиц. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физические лица распространяется запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.