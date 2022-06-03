Бои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО из места событий

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали видео из Северодонецка, где продолжаются бои с русскими оккупантами. В город зашел и "Иностранный легион", который воюет на стороне ВСУ.

Журналисты отмечают, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.

Корреспондентам удалось пообщаться с несколькими добровольцами из-за границы, в том числе из Австралии и Грузии.

По словам бойцов, они поддерживают правильную сторону, хотят помочь прогнать оккупантов, сколько бы это времени не заняло, а затем вернуться домой к своим семьям.