Бои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО с места событий
Репортаж из самой жаркой точки фронта
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Журналисты "Радио Свобода" опубликовали видео из Северодонецка, где продолжаются бои с русскими оккупантами. В город зашел и "Иностранный легион", который воюет на стороне ВСУ.
Журналисты отмечают, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.
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Корреспондентам удалось пообщаться с несколькими добровольцами из-за границы, в том числе из Австралии и Грузии.
По словам бойцов, они поддерживают правильную сторону, хотят помочь прогнать оккупантов, сколько бы это времени не заняло, а затем вернуться домой к своим семьям.
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Источник:Радіо Свобода
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2022 в 21:13
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