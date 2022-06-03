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Бои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО с места событий

Общие новости
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(7 голосов)

Репортаж из самой жаркой точки фронта

Бои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО с места событий

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Новина українською

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали видео из Северодонецка, где продолжаются бои с русскими оккупантами. В город зашел и "Иностранный легион", который воюет на стороне ВСУ.

Журналисты отмечают, что ВСУ пытаются закрепиться и подготовиться к контрнаступательным операциям.

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Корреспондентам удалось пообщаться с несколькими добровольцами из-за границы, в том числе из Австралии и Грузии.

По словам бойцов, они поддерживают правильную сторону, хотят помочь прогнать оккупантов, сколько бы это времени не заняло, а затем вернуться домой к своим семьям.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.06.2022 в 21:13
До землі тим людям вклонитись...
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