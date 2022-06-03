Сводка Генштаба за 100 день войны: Враг штурмует Северодонецк, собрал 20 БТГ для наступления на Славянск
Сводка по фронтам за 3 июня
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 3 июня.
Сто суток идет героическое противостояние Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.
На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении Государственной границы. Продолжал огненное влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка для поиска слабых мест в обороне наших войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мер логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля.
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.
На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвинково и Святогорск, успеха не имел.
На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.
Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Сиверский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.
На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.
На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.
Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.
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