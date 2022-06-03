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Мэр Москвы приехал в оккупированный Луганск: "договариваться о дружбе и сотрудничестве"

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Теперь Луганск заживет

Мэр Москвы приехал в оккупированный Луганск: "договариваться о дружбе и сотрудничестве"

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Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в оккупированный Луганск, чтобы подписать соглашение о "сотрудничестве" с местными террористами.

Об этом сообщает российское прокремлевское издание "Интерфакс".

Сообщается, что Собянин провел встречу с главарем луганских террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником и так называемым "мэром" Луганска.

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С этим "мэром" Собянин подписал "декларацию" об установлении между Москвой и Луганском "побратимских" связей.

Также он встретился с "премьером ЛНР" Сергеем Козловым и подписал с террористом "соглашение" о "торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

"Здесь в Луганске находится около 1500 работников разных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальтобетонного завода, завоз техники, материалов, поэтому конкретная работа уже началась", - сказал Собянин.

Пасечник заявил, что без помощи РФ боевикам "было бы очень тяжело, если не сказать невозможно".

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В статье: война с Россией
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