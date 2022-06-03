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Культовая американская металл-группа собрала для Украины один миллион долларов

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(3 голосов)

Для помощи в войне

Культовая американская металл-группа собрала для Украины один миллион долларов

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Культовая американская металл-группа Metallica объявила, что собрала для Украины один миллион долларов. Средства передадут организации World Central Kitchen и инициативе Chefs For Ukraine.

Напомним, что Metallica с самого начала российского вторжения в Украину поддерживает нашу страну как материально, так и морально.

Добавим также, что сегодня уже сотый день полномасштабной войны россии с Украиной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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