Культовая американская металл-группа собрала для Украины один миллион долларов
Для помощи в войне
фото з відкритих джерел
Культовая американская металл-группа Metallica объявила, что собрала для Украины один миллион долларов. Средства передадут организации World Central Kitchen и инициативе Chefs For Ukraine.
Напомним, что Metallica с самого начала российского вторжения в Украину поддерживает нашу страну как материально, так и морально.
Добавим также, что сегодня уже сотый день полномасштабной войны россии с Украиной.
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Источник:МЕТА
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