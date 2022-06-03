Культовая американская металл-группа собрала для Украины один миллион долларов

Культовая американская металл-группа Metallica объявила, что собрала для Украины один миллион долларов. Средства передадут организации World Central Kitchen и инициативе Chefs For Ukraine.

Напомним, что Metallica с самого начала российского вторжения в Украину поддерживает нашу страну как материально, так и морально.

Добавим также, что сегодня уже сотый день полномасштабной войны россии с Украиной.