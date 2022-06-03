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В ОРДЛО запретили Viber

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Скоро запретят и интернет

В ОРДЛО запретили Viber

фото из свободных источников

Новина українською

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" и ресурс боевиков "ДАН".

В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении критической военно-гражданской инфраструктуры".

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Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.

Кроме того, мессенджер Viber также временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня. Примерно по такой же самой причине.

Ранее группировки "Л-ДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной им территории. Также доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

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В статье: война с Россией
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