В ОРДЛО запретили Viber
Скоро запретят и интернет
фото из свободных источников
Так называемые "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщают "Новости Донбасса" и ресурс боевиков "ДАН".
В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении критической военно-гражданской инфраструктуры".
Незаконные вооруженные формирования ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные вычисляют объекты, по которым в последующем наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях, боевики не пояснили.
Кроме того, мессенджер Viber также временно запретили на территории ОРДО – такое "постановление" подписал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 3 июня. Примерно по такой же самой причине.
Ранее группировки "Л-ДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной им территории. Также доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".
Популярное сейчас
- Лукашенко заявил, что Россия не стремится захватить Украину
- Лукашенко предложил генсеку ООН осуществить транзит украинского зерна через Беларусь
- Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции
- Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 23:47 Украинские Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- 23:29 Украинские На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника
- 23:10 Украинские Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия