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Партия Слуга народа присоединилась к Альянсу либералов и демократов Европы

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Голос там уже два года

Партия Слуга народа присоединилась к Альянсу либералов и демократов Европы

facebook.com/yevheniya.khudzik

Новина українською

Партия "Слуга народа" присоединилась к европейской партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE).

Об этом сообщила депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Только что "Слуга Народа" стала полноправным членом партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE). Верю, "Слуга Народа" усилит ALDE так же, как Украина в будущем усилит Евросоюз. Партии, входящие в эту политическую семью, приверженны общим ценностям единой Европы – они очень близки нам", - написала она в своем Facebook.

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"Слуги" уже появились в списке партий-участников ALDE на официальном сайте. Из украинских партий, представленных в действующем созыве Верховной Рады, в ALDE входит также Голос (с 2020 года).

В Европарламенте ALDE входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата.

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В статье: война с Россией
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