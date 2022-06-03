Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Северодонецке. Помогает иностранный легион
Вернем все территории
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что в Северодонецке враг сдвинут на двадцать процентов. Россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.
Напомним, что сегодня, третьего июня, в город, который российские оккупанты поспешили назвать "освобожденным" (на самом деле – оккупированным), вошел иностранный легион ВСУ. В городе идут ожесточенные бои.
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Источник:Сергій Гайдай
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