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Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Северодонецке. Помогает иностранный легион

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Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Северодонецке. Помогает иностранный легион

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что в Северодонецке враг сдвинут на двадцать процентов. Россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

Напомним, что сегодня, третьего июня, в город, который российские оккупанты поспешили назвать "освобожденным" (на самом деле – оккупированным), вошел иностранный легион ВСУ. В городе идут ожесточенные бои.

Читайте такжеБои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО из места событий

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Гайдай

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