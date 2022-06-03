Глава ВР Стефанчук попросил у Германии подводные лодки
Руслан Стефанчук провел встречу с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт
Фото: Верховна Рада України
Глава парламента Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт обсудил предоставление Украине оружия, в частности подводных лодок.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - сказал Стефанчук.
Также Стефанчук рассчитывает, что Украина получит системы IRIS-T "в кратчайшие сроки" для защиты украинских городов от налетов росавиации и ракетных обстрелов.
Глава ВР сказал министру обороны Германии, что от скорости поставок современного оружия зависят жизнь украинских защитников и призвал поторопиться с вооружением и не затягивать поставки.
"Это вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства. Украинцы будут стоять до победы, но нам нужна ваша помощь – скорые решения и их скорая имплементация. Скорость определяет сегодня фактор общей победы", - добавил он.
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