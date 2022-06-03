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Глава ВР Стефанчук попросил у Германии подводные лодки

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Руслан Стефанчук провел встречу с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт

Глава ВР Стефанчук попросил у Германии подводные лодки

Фото: Верховна Рада України

Новина українською

Глава парламента Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт обсудил предоставление Украине оружия, в частности подводных лодок.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем", - сказал Стефанчук.

Также Стефанчук рассчитывает, что Украина получит системы IRIS-T "в кратчайшие сроки" для защиты украинских городов от налетов росавиации и ракетных обстрелов.

Глава ВР сказал министру обороны Германии, что от скорости поставок современного оружия зависят жизнь украинских защитников и призвал поторопиться с вооружением и не затягивать поставки.

"Это вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства. Украинцы будут стоять до победы, но нам нужна ваша помощь – скорые решения и их скорая имплементация. Скорость определяет сегодня фактор общей победы", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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