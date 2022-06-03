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В оккупированном Мариуполе украинские полицейские массово перешли на сторону врага - ВИДЕО

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В оккупированном Мариуполе украинские полицейские массово перешли на сторону врага - ВИДЕО

фото Петр Андрющенко

Новина українською

В оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в так называемую "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм-канале.

Он опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Нацполиции в Донецкой области переходят на службу к оккупантам.

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При этом он отметил, что предатели добровольно перешли на сторону врага.

"МраZь высочайшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволота", - прокомментировал Андрющенко.

Чуть позже Андрющенко заявил, что уже опознаны все (всего около 90 человек) предатели. Некоторые из них служили в полиции до недавнего времени, некоторые были уволены из органов довольно давно.

Также советник мэра написал, что теперь вся мраZота понесет наказание.

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В статье: война с Россией
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Динамо-машина (Киев)
03.06.2022 в 22:20
Мрази
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