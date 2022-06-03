ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья
Официальное заявление Борреля
ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Также он назвал нарушением международного права попытки насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области в состав рф.
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ЕС также осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной и изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, что россия оккупировала большую часть Херсонской и часть Запорожской области.
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Источник:Интерфакс
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