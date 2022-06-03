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ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья

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Официальное заявление Борреля

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья

Новина українською

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также он назвал нарушением международного права попытки насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области в состав рф.

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ЕС также осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной и изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что россия оккупировала большую часть Херсонской и часть Запорожской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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