ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Херсонщины и Запорожья. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также он назвал нарушением международного права попытки насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области в состав рф.

ЕС также осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной и изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что россия оккупировала большую часть Херсонской и часть Запорожской области.