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"Мир, победа, Украина". Зеленский в своем видео творчески подытожил сто дней войны против россии

Общие новости
(1 голосов)

То, о чем говорить на россии нельзя

"Мир, победа, Украина". Зеленский в своем видео творчески подытожил сто дней войны против россии

скріншот з відео ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением к украинцам. В этот раз это был нетрадиционный ролик. Команда президента подготовила творческое выступление, которое подытожило сто дней великой войны с россией.

"Ровно сто дней назад все мы проснулись в другой реальности. В 2014-м году россия пришла к нам с одним словом. Это слово – война. 24-го февраля россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание: полномасштабная война.

На протяжении ста дней – мы находили или получали, видели или хотели стереть еще другие слова. Все – важные. Все – будет правильно вспомнить сегодня", - сказал глава государства.

В своем выступлении Зеленский задел все так называемые "тренды" этой войны –" паляниця, Збройні Сили, "Стугна", "Козак", Зміїний і Чорнобаївка, окупація, Мордор, орки, "Іскандери", "Калібри", "Солнцепёки", фосфорні бомби, "Доброго вечора! Ми з України!" и прочее.

И подытожил:

"Слава Украине! Слава нации! И каждому известное продолжение: "Смерть врагам!" Потому что есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина".

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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djumba (Мелитополь)
03.06.2022 в 21:52
Мир! Труд! Май!И шашлыки на майские!
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