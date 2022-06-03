"Мир, победа, Украина". Зеленский в своем видео творчески подытожил сто дней войны против россии
То, о чем говорить на россии нельзя
скріншот з відео ОП
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением к украинцам. В этот раз это был нетрадиционный ролик. Команда президента подготовила творческое выступление, которое подытожило сто дней великой войны с россией.
"Ровно сто дней назад все мы проснулись в другой реальности. В 2014-м году россия пришла к нам с одним словом. Это слово – война. 24-го февраля россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание: полномасштабная война.
На протяжении ста дней – мы находили или получали, видели или хотели стереть еще другие слова. Все – важные. Все – будет правильно вспомнить сегодня", - сказал глава государства.
В своем выступлении Зеленский задел все так называемые "тренды" этой войны –" паляниця, Збройні Сили, "Стугна", "Козак", Зміїний і Чорнобаївка, окупація, Мордор, орки, "Іскандери", "Калібри", "Солнцепёки", фосфорні бомби, "Доброго вечора! Ми з України!" и прочее.
И подытожил:
"Слава Украине! Слава нации! И каждому известное продолжение: "Смерть врагам!" Потому что есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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