Путин предлагает Украине вывозить зерно через Мариуполь, Беларусь или свои украинские порты
Кремлевский диктатор порассуждал об экспорте украинского зерна
Фото: NU.nl
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать вывозу зерна с Украины.
И назвал несколько вариантов для этого.
"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды.
Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря.
Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику".
Также Путин отметил, что Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.
Путин также назвал самым простым и самым дешевым вариантом вывоз украинского зерна через Беларусь.
"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – заявил президент РФ.
Интересно, что именно последний способ
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