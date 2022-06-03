ОТГ Восток: За сутки ликвидировано 36 единиц личного состава россиян
И немного техники
фото з відкритих джерел
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки на своем участке фронта уничтожила 36 единиц личного состава россиян. Также в ходе боев было ликвидировано:
- БМП – 1;
- БТР – 1;
- АТТ – 1;
- Склад б/п – 1.
Напомним, что ранее сто дней полномасштабной войны с россией подытожил президент Украины Владимир Зеленский.
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Источник:ОТГ Схід
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