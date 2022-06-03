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ОТГ Восток: За сутки ликвидировано 36 единиц личного состава россиян

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И немного техники

ОТГ Восток: За сутки ликвидировано 36 единиц личного состава россиян

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки на своем участке фронта уничтожила 36 единиц личного состава россиян. Также в ходе боев было ликвидировано:

  • БМП – 1;
  • БТР – 1;
  • АТТ – 1;
  • Склад б/п – 1.

Напомним, что ранее сто дней полномасштабной войны с россией подытожил президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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