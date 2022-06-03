Арахамия рассказал, когда Украина может инициировать переговоры с РФ

Глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид Арахамия заявляет, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.

Об этом Арахамия рассказал в эфире телемарафона, его слова приводит Украинская правда.

"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - сказал Арахамия.

Арахамия выразил мнение, что сейчас пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

Он отметил, что сейчас Украина деоккупирует многие деревни, но россияне тоже оккупируют новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал он.