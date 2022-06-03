Швейцария разрешила Германии передать Украине свои бывшие танки Леопард
Но хочет ли этого сама Германия?
фото из свободных источников
Швейцария разрешила немецкой стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.
Сообщается, что Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.
Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".
Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу танков Украине.
Предполагается, что концерн готов продать до 50 "Леопардов".
Популярное сейчас
- путин отстранил "сирийского мясника" от командования войсками рф в Украине - CIT
- "Зинченко руководил этим шоу". Легенда Шотландии поражен игрой украинца
- Просьба экс-тренера Бенфики. Яремчук может оказаться в чемпионате Турции
- Зрада отменяется. В Вашингтоне уточнили, какие именно ракеты для MLRS получит Украина
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Украинские Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
- 23:47 Украинские Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- 23:29 Украинские На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника