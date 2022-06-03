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Швейцария разрешила Германии передать Украине свои бывшие танки Леопард

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Но хочет ли этого сама Германия?

Швейцария разрешила Германии передать Украине свои бывшие танки Леопард

фото из свободных источников

Новина українською

Швейцария разрешила немецкой стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.

Сообщается, что Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

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Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".

Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу танков Украине.

Предполагается, что концерн готов продать до 50 "Леопардов".

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В статье: война с Россией
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