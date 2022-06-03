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На Шри-Ланке арестовали самолет Аэрофлота

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На Шри-Ланке арестовали самолет Аэрофлота

фото из свободных источников

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Высокий коммерческий суд Коломбо издал постановление, запрещающее самолету российского "Аэрофлота" вылетать из Шри-Ланки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание newsfirst.lk.

Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга издал приказ в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited.

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Отмечается, что запрет будет действовать до 16 июня. Истец утверждает, что у него есть дело с ответчиком "Российские авиалинии", поэтому заявитель подал жалобу, требуя запретить самолету, принадлежащему авиакомпании-ответчику, покидать Шри-Ланку.

Распоряжение было выдано судьей Высокого коммерческого суда Коломбо после рассмотрения жалобы. Задержание самолета на Шри-Ланке подтвердили и в РФ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.06.2022 в 23:54
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.06.2022 в 23:51
а шо ж такоє ? ну це вже вобще вже
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