Кулеба: Украина готова открыть порт Одессы для экспорта зерна, но есть одно но

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.

Такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как гарантировать, что Россия не воспользуется этим торговым путем для того, чтобы атаковать Одессу. Пока гарантий от России нет", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина продолжает искать варианты решения совместно с ООН и партнерами.