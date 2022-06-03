Кулеба: Украина готова открыть порт Одессы для экспорта зерна, но есть одно но
Гарантии России не стоят и ломаного гроша
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для экспорта украинского урожая через порт Одессы является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на город.
Такое заявление он опубликовал в своем Twitter.
"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как гарантировать, что Россия не воспользуется этим торговым путем для того, чтобы атаковать Одессу. Пока гарантий от России нет", - отметил Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что Украина продолжает искать варианты решения совместно с ООН и партнерами.
Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022
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