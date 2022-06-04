Тихановская: Белорусской армии давали приказ воевать против Украины, но его "спустили на тормозах"
Говорит, что белорусская армия не готова воевать против Украины ни морально, ни технически
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко давал приказ белорусским войскам наступать в Украине, но высший офицерский эшелон не выполнил его.
Об этом Тихановская рассказала в youtube-эфире блоггера Марка Фейгина. Ее слова приводит Украинская правда.
"Наша армия белорусская не готова ни морально, ни технически. Да, конечно, там есть люди, по мнению экспертов, до 10 тысяч человек, которые готовы идти на баррикады, потому что они не осознают, что такое война. Но основной. состав – прежде всего, это моральный аспект, что белорусская армия, белорусские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, наших соседей, у которых есть только положительные ощущения ради амбиций двух диктаторов.
У нас есть свидетельство, что такой приказ (наступать на территорию Украины – ред.) был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "спустили" дальше", - сказала Тихановская.
Также Тихановская убеждена, что текущие военные учения белорусской армии являются лишь попыткой Лукашенко привлечь свое внимание и создать впечатление, что он имеет большое влияние на геополитической арене.
Она сказала, что, несмотря на преступное участие режима Лукашенко в российской агрессии, белорусский народ стремится сохранить добрососедские отношения с Украиной.
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