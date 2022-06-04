Максимов покинул Ворсклу, новый контракт для Лунина. Главные новости за 3 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3-е июня.

Еще несколько дней назад стало известно, что у главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова закончился контракт. Вначале стороны не объявили об окончательном разрыве отношений, однако именно это и случилось. В пятницу стало известно, что руководство полтавчан и Максимов не пришли к новому соглашению. Юрий Вильевич покидает "зелено-белых", проведя в клубе два с половиной года. Дважды он выводил "Ворсклу" в еврокубки.

Действующий победитель Лиги Чемпионов не хочет терять украинского кипера, которого высоко ценит тренерский штаб и руководство. По данным Marca, в "Реале" понимают, что украинцу необходима игровая практика, однако прежде чем отпустить его в аренду, они хотят предложить Андрею новый контракт. Текущий истекает летом 2024-го года. Ранее сообщалось, что интерес к Лунину проявляют "Эспаньол", "Вильярреал" и "Вест Хэм".

Накануне игры против Уэльса состав "сине-желтых" пополнил еще один опорник. По данным официального сайта УАФ, вместе с главной командой страны теперь находится Даниил Игнатенко. Вторую часть сезона опорник "Шахтера" провел в аренде во французском "Бордо". Несмотря на вылет в Лигу 2, украинец провел качественный отрезок, сумев отдать три голевые передачи в 11-ти играх. Ранее сообщалось, что французская сторона хотела бы удержать Даниила.

Лучший бомбардир "горняков" Тете провел классные полгода в "Лионе". Бразилец дважды забил, отдал пять голевых передач и вел борьбу за еврокубки. Французский клуб готов выкупить Тете, однако "Шахтер" установил на него серьезный ценник - 28 миллионов евро. Такая сумма не устраивает "Лион". Они уверенны, что игрок, у которого через полтора года истекает контракт, стоит меньше. Переговоры, вероятно, продолжатся. Из других трансферных новостей вокруг "горняков": Соломон близок к трансферу в "Торино" , "Лацио" окончательно согласовал переход Антонио , а переезд Мудрика в Леверкузен задерживается из-за получения визы . По крайней вере, об этом вещают иностранные СМИ.

Состоялся ряд поединков в рамках первого тура Лиги Наций. Действующий чемпион мира сборная Франции проиграла мощной Дании . Несмотря на гол Бензема, который открыл счет, коллектив Дешама в последствии пропустил дважды. Оба раза от Корнелиуса. К тому же в игре травмировались сразу два французских представителя - Варан и Мбаппе. В параллельной игре звездное поколение бельгийцев было уничтожено голландцами - 4:1. Депай оформил дубль. Также интересен старт Ральфа Рангника в Австрии. "Трехцветные" на выезде уничтожили Хорватию со счетом 3:0.

Александр Лаказетт покинул лондонский "Арсенал". Об этом в пятницу заявила пресс-служба "канониров". Давно было известно, что у французского форварда летом истекает контракт, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, из-за чего собственно Лаказетт и покинул столицу Англии. За "Арсенал" нападающий выступал на протяжении пяти сезонов. На его счету 206 матчей, 71 забитый гол и два выигранных трофея (кубок и суперкубок Англии). Велика вероятность, что летом Лаказетт вернется в родной "Лион".