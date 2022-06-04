Генсек ООН снова назвал войну в Украине конфликтом. Считает, что он разжигает трехмерный глобальный кризис

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился с заявлением на 100-й день полномасштабной войны россии против Украины:

“Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и разжигает трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый – который сказывается на наиболее уязвимых странах и экономиках.

Отмечая этот трагический день, я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека соответственно к международным нормам.

ООН отдана гуманитарным усилиям. Но, как я отмечал с самого начала, разрешение этого конфликта требует переговоров и диалога. Чем быстрее стороны начнут добросовестные дипломатические усилия для прекращения этой войны, тем лучше для Украины, россии и мира. Организация Объединенных Наций готова поддержать все усилия”, - говорится в заявлении.