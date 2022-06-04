Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Предварительно известно о двух пострадавших
Ничего нового – привычная тактика рашистов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Командование "Юг" сообщает о том, что сегодня утром, 4-го июня, россияне ударили ракетами по Одессе.
"Ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59", - говорится в сообщении.
Как отмечает паблик Одесса. Официально, поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, двое пострадавших.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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Источник:Одеса. Офіційно
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