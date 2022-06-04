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Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Предварительно известно о двух пострадавших

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Ничего нового – привычная тактика рашистов

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Предварительно известно о двух пострадавших

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Командование "Юг" сообщает о том, что сегодня утром, 4-го июня, россияне ударили ракетами по Одессе.

"Ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования. Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59", - говорится в сообщении.

Как отмечает паблик Одесса. Официально, поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, двое пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Одеса. Офіційно

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