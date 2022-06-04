Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW

В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии. Об этом сообщает Американский Институт изучения войны

рф понесла серьезные потери в украинском городе из-за халатности командиров и бездействия сержантского звена.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, а действия группировки не были продуманы наперед.