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Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW

Общие новости
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(1 голосов)

"Мастерство" оккупантов дает о себе знать

Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW

Новина українською

В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии. Об этом сообщает Американский Институт изучения войны

рф понесла серьезные потери в украинском городе из-за халатности командиров и бездействия сержантского звена.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, а действия группировки не были продуманы наперед.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ISW

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Комментарии (1)
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cadoki (007)
04.06.2022 в 08:52
А что же тогда Люся молчит?
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