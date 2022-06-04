Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW
"Мастерство" оккупантов дает о себе знать
В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии. Об этом сообщает Американский Институт изучения войны
рф понесла серьезные потери в украинском городе из-за халатности командиров и бездействия сержантского звена.
Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, а действия группировки не были продуманы наперед.
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Источник:ISW
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cadoki (007)
04.06.2022 в 08:52
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