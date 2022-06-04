Генштаб: Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области

Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта. По состоянию на утро субботы, 4-е июня (101-е сутки полномасштабного вторжения), продолжаются ожесточенные бои на востоке Украины. Хотя в некоторых направлениях темп продвижения врага замедлился.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В целях усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил россии в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении, с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дибровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение наших подразделений.

Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах, ситуация без существенных изменений.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак врага, уничтожены 1 танк, 1 артиллерийская система, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА Элерон и два БПлА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее стало известно о том, что россияне утром нанесли ракетный удар по Одессе, по предварительной информации есть двое пострадавших.