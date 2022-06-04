Два журналиста Reuters пострадали от обстрелов вблизи Северодонецка

В пятницу 3 июня два журналиста Reuters были ранены во время обстрелов вблизи Северодонецка. Также во время атаки погиб водитель, который везш работников СМИ.

Оба журналиста ехали на автомобиле, который предоставили им российские террористы. Водитель тоже был предоставлен со стороны сепаратистов. Оба представителя Reuters были россиянами: фотограф Александр Ермаченко и телеоператор Павел Климов.

Журналисты были доставлены в больницу в Рубежном. У Ермаченко осколочные ранения, а у Климова перелом руки.

Отметим, что журналисты ехали на той части территории Украины, которую на данный момент оккупировала россия. Инцидент произошел на участке дороги между Северодонецком и Рубежным.