Два журналиста Reuters пострадали от обстрелов вблизи Северодонецка
Находились они со стороны фронта оккупантов
скриншот
В пятницу 3 июня два журналиста Reuters были ранены во время обстрелов вблизи Северодонецка. Также во время атаки погиб водитель, который везш работников СМИ.
Оба журналиста ехали на автомобиле, который предоставили им российские террористы. Водитель тоже был предоставлен со стороны сепаратистов. Оба представителя Reuters были россиянами: фотограф Александр Ермаченко и телеоператор Павел Климов.
Журналисты были доставлены в больницу в Рубежном. У Ермаченко осколочные ранения, а у Климова перелом руки.
Отметим, что журналисты ехали на той части территории Украины, которую на данный момент оккупировала россия. Инцидент произошел на участке дороги между Северодонецком и Рубежным.
Популярное сейчас
- Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW
- Максимов покинул Ворсклу, новый контракт для Лунина. Главные новости за 3 июня
- Тихановская: Белорусской армии давали приказ воевать против Украины, но его "спустили на тормозах"
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО