ОК Юг: В некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских операторов

Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что в некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах.

"Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Имеют страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до четырех самоходных орудий большой мощности типа "Пион"", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее оперативную сводку с фронта обнародовал Генштаб ВСУ.