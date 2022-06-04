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ОК Юг: В некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских операторов

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ОК Юг: В некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских операторов

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UA-Футбол
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Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что в некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах.

"Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Имеют страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до четырех самоходных орудий большой мощности типа "Пион"", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее оперативную сводку с фронта обнародовал Генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МО України

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Комментарии (1)
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cadoki (007)
04.06.2022 в 09:52
Случайно не в Синагоге Хабад, Херсонской Иудейской Религиозной Общине?
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