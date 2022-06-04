ОК Юг: В некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских операторов
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Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что в некоторых общинах Херсонщины восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах.
"Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Ежедневно в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Имеют страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до четырех самоходных орудий большой мощности типа "Пион"", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее оперативную сводку с фронта обнародовал Генштаб ВСУ.
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