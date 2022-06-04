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Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает

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(3 голосов)

Любитель ослов и овец в очередной раз опозорился

Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к рамзану кадырову с Лисичанска после слов чеченца о том, что украинский военный знаходится далеко от линии фронта:

"Дон со своими подельниками врал, что меня здесь нет, что я за сотни километров от линии фронта.

Дон-дон, прекращай врать. Ты можешь это делать только старому больному деду, а не нам. Лучше после вчерашнего боя в Северодонецке посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает", - сказал Гайдай.

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В статье: Рамзан Кадыров война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (1)
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Zaragoza (Днепр)
04.06.2022 в 11:17
Рамзанка Дыров
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