Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает
Любитель ослов и овец в очередной раз опозорился
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к рамзану кадырову с Лисичанска после слов чеченца о том, что украинский военный знаходится далеко от линии фронта:
"Дон со своими подельниками врал, что меня здесь нет, что я за сотни километров от линии фронта.
Дон-дон, прекращай врать. Ты можешь это делать только старому больному деду, а не нам. Лучше после вчерашнего боя в Северодонецке посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает", - сказал Гайдай.
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Zaragoza (Днепр)
04.06.2022 в 11:17
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