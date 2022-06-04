Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к рамзану кадырову с Лисичанска после слов чеченца о том, что украинский военный знаходится далеко от линии фронта:

"Дон со своими подельниками врал, что меня здесь нет, что я за сотни километров от линии фронта.

Дон-дон, прекращай врать. Ты можешь это делать только старому больному деду, а не нам. Лучше после вчерашнего боя в Северодонецке посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает", - сказал Гайдай.