Арестович: Самая большая текущая победа Украины в войне – это провал российской армии. Поражение – падение Мариуполя

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился мнениями на счет побед и поражений украинской армии в войне против России:

“О победах. Россияне начинали наступление на девяти оперативных направлениях. Сейчас осталось пять, то есть на четырех мы их отбили и это без ленд-лиза, и это полный тотальный российский провал. То есть мы их наполовину обломали.

Мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск. Российская армия очень "просела" в боеспособности, лучшее доказательство тому - скрытая мобилизация, которую они проводят. Поехавшие к нам старые танки Т-62 попытки набрать каких-то добровольцев, которых неделю готовят и бросают сюда. Это указывает, что личного состава не хватает. Также мы потопили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота рф. Это наше огромное достижение", – сказал Арестович.