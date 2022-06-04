  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович: Самая большая текущая победа Украины в войне – это провал российской армии. Поражение – падение Мариуполя
В тренде

Арестович: Самая большая текущая победа Украины в войне – это провал российской армии. Поражение – падение Мариуполя

Общие новости
(2 голосов)

Слово эксперту

Арестович: Самая большая текущая победа Украины в войне – это провал российской армии. Поражение – падение Мариуполя

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился мнениями на счет побед и поражений украинской армии в войне против России:

“О победах. Россияне начинали наступление на девяти оперативных направлениях. Сейчас осталось пять, то есть на четырех мы их отбили и это без ленд-лиза, и это полный тотальный российский провал. То есть мы их наполовину обломали.

Мы уничтожили или перевели в небоеспособное состояние по меньшей мере треть пришедших к нам войск. Российская армия очень "просела" в боеспособности, лучшее доказательство тому - скрытая мобилизация, которую они проводят. Поехавшие к нам старые танки Т-62 попытки набрать каких-то добровольцев, которых неделю готовят и бросают сюда. Это указывает, что личного состава не хватает. Также мы потопили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота рф. Это наше огромное достижение", – сказал Арестович.

"Наибольший проигрыш – это падение Мариуполя, а до этого – быстрый выход российской армии из Крыма на оперативное пространство на юге и захваты Херсона, Мелитополя, Бердянска", - добавил советник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cadoki (007)
04.06.2022 в 11:17
Много еще таких поражений планирует Арестович?
Ответить
0
0
cadoki (007)
04.06.2022 в 11:13
Глубоко
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде