российская авиация снова обстреляла Сумскую область
К счастью, жертв нет
Телеграм ДПСУ
ГПСУ вновь отчиталась об обстрелах российской армией пограничных территорий Украины. В этот раз авиацией была атакована Сумщина.
Около 4 часов утра 4 мая было совершено шесть пусков неуправляемыми ракетами. Они разорвались в окрестностях приграничных населенных пунктов Сумской области.
В результате бомбардировки не было ни человеческих жертв, ни разрушений инфраструктуры.
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