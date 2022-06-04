российская авиация снова обстреляла Сумскую область

ГПСУ вновь отчиталась об обстрелах российской армией пограничных территорий Украины. В этот раз авиацией была атакована Сумщина.

Около 4 часов утра 4 мая было совершено шесть пусков неуправляемыми ракетами. Они разорвались в окрестностях приграничных населенных пунктов Сумской области.

В результате бомбардировки не было ни человеческих жертв, ни разрушений инфраструктуры.