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российская авиация снова обстреляла Сумскую область

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К счастью, жертв нет

российская авиация снова обстреляла Сумскую область

Телеграм ДПСУ

Новина українською

ГПСУ вновь отчиталась об обстрелах российской армией пограничных территорий Украины. В этот раз авиацией была атакована Сумщина.

Около 4 часов утра 4 мая было совершено шесть пусков неуправляемыми ракетами. Они разорвались в окрестностях приграничных населенных пунктов Сумской области.

В результате бомбардировки не было ни человеческих жертв, ни разрушений инфраструктуры.

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В статье: война с Россией
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