Источник: США, Великобритания и страны ЕС обсуждают план завершения войны в Украине. Украина в обсуждении не участвует

Американское издание CNN пишет о том, что страны ЕС, США и Великобритания обсуждают и разрабатывают план по окончании войны в Украине. При этом, как отмечает источник, Украина в обсуждениях прямого участия не принимает.

Издание отмечает, что на столе переговоров находится также мирный план, предложенный ранее Италией. Он состоит из нескольких этапов:

прекращение огня и отвод войск от линии фронта;

вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

В материале CNN говорится также о том, что США полностью понимают принцип "ни слова об Украине без Украины", поэтому не давят на Киев. Также отмечается, что Украину не будут принуждать к миру с россией ценой своих территорий.