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Источник: США, Великобритания и страны ЕС обсуждают план завершения войны в Украине. Украина в обсуждении не участвует

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У нас сейчас другие хлопоты - фронт

Источник: США, Великобритания и страны ЕС обсуждают план завершения войны в Украине. Украина в обсуждении не участвует

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американское издание CNN пишет о том, что страны ЕС, США и Великобритания обсуждают и разрабатывают план по окончании войны в Украине. При этом, как отмечает источник, Украина в обсуждениях прямого участия не принимает.

Издание отмечает, что на столе переговоров находится также мирный план, предложенный ранее Италией. Он состоит из нескольких этапов:

  • прекращение огня и отвод войск от линии фронта;
  • вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;
  • двустороннее соглашение между Украиной и россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;
  • заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

В материале CNN говорится также о том, что США полностью понимают принцип "ни слова об Украине без Украины", поэтому не давят на Киев. Также отмечается, что Украину не будут принуждать к миру с россией ценой своих территорий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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Комментарии (2)
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cadoki (007)
04.06.2022 в 12:02
Вот это зрада-зрадская, 100 дней прошло!
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cadoki (007)
04.06.2022 в 12:00
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