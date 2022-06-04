Источник: США, Великобритания и страны ЕС обсуждают план завершения войны в Украине. Украина в обсуждении не участвует
У нас сейчас другие хлопоты - фронт
Getty Images / Global Images Ukraine
Американское издание CNN пишет о том, что страны ЕС, США и Великобритания обсуждают и разрабатывают план по окончании войны в Украине. При этом, как отмечает источник, Украина в обсуждениях прямого участия не принимает.
Издание отмечает, что на столе переговоров находится также мирный план, предложенный ранее Италией. Он состоит из нескольких этапов:
- прекращение огня и отвод войск от линии фронта;
- вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;
- двустороннее соглашение между Украиной и россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.
В материале CNN говорится также о том, что США полностью понимают принцип "ни слова об Украине без Украины", поэтому не давят на Киев. Также отмечается, что Украину не будут принуждать к миру с россией ценой своих территорий.
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